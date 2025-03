TLD का अर्थ है टॉप-लेवल डोमेन। यह डोमेन के अंत का भाग होता है, जैसे कि .com, .org, .gov.

ccTLD का अर्थ है कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन। यह TLD की उप-श्रेणी है जो किसी विशेष देश को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, .co.uk, .de, .mx और .fr, सभी ccTLD हैं।

gTLD का अर्थ है जेनेरिक टॉप-लेवल डोमेन। gTLDs सबसे आम प्रकार के डोमेन नाम हैं, क्योंकि इस श्रेणी में .com डोमेन का समावेश है - जिसके सभी ccTLD की तुलना में अधिक रजिस्ट्रेशन हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से .com, .org, .net, .edu, .gov और .mil मुख्या gTLD हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ gTLD की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि आज सैकड़ों प्रकार के gTLDs उपलब्ध हैं, जैसे कि .online, .xyz और .name.