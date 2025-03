.me एक्सटेंशन क्यों चुनना चाहिए?

चूंकि अधिकांश संक्षिप्त और याद रखने योग्य .com वेबसाइट नाम पहले ही अन्य लोगों द्वारा लिए जा चुके हैं, इसलिए कई लोग वैकल्पिक तौर पर .me डोमेन नाम चुनते हैं।

.me TLD कलाकारों, फ्रीलांसर्स, ब्लॉगर्स और ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जो व्यक्तिगत वेबसाइट बनाना चाहते हैं। .me डोमेन SEO की दृष्टी से भी अनुकूल है। यह किसी अन्य डोमेन, जैसे कि .com और .net की तरह ही काम करता है।