WordPress के लिए मैनेज्ड होस्टिंग

WordPress समुदाय के लिए Hostinger

Hostinger WordPress Five for the Future का गौरवान्वित भागीदार है। हमें खुशी है कि हम अपने संसाधनों का 5% हिस्सा WordPress को सभी के लिए एक बेहतर प्लैटफॉर्म बनाने के लिए योगदान के तौर पर देते हैं। साथ ही हम WordCamp US, WordCamp Europe और WordCamp Asia जैसे इवेंट्स स्पॉन्सर कर हमारा योगदान देते हैं।